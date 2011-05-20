Более 640 человек пострадали при столкновении двух электричек в ЮАР

Более 640 человек получили легкие травмы и повреждения средней тяжести при столкновении двух пригородных поездов в Соуэто, пригороде столицы ЮАР Йоханнесбурга, два человека госпитализированы с тяжелыми ранениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение в ночь на пятницу портала Times Live.

В результате инцидента, произошедшего в четверг вечером на станции Фомолонг (Phomolong), жертв нет. По данным корреспондента южно-африканского агентства Sapa, один поезд протаранил другой, стоявший на станции.

"Мы зарегистрировали двух мужчин, которые получили тяжелые травмы и были госпитализированы, и 642 человек с незначительными или средней тяжести ранениями", - приводит агентство слова представителя службы спасения Джефа Уикса (Jeff Wicks).

О возможных причинах инцидента не сообщается.