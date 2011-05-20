РЖД и "Австрийские железные дороги" подписали соглашение о сотрудничестве

ОАО "Российские железные дороги" и "Австрийские железные дороги" подписали соглашение о сотрудничестве по трем ключевым направлениям деятельности железнодорожных компаний: в области логистики и интенсификации грузоперевозок между Европой и Азией, передачи и развития технологий, а также реализации совместных инфраструктурных проектов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе РЖД.

Согласно сообщению, одним из ключевых пунктов соглашения стало намерение продолжить в 2011 году концептуальную работу по проекту строительства ширококолейной железной дороги до Вены, включая разработку подробных предложений по финансированию и реализации проекта, а также бизнес-модели и маркетинговой стратегии для новой ширококолейной линии и терминалов.

"Мы связываем большие перспективы с реализацией этого проекта и высоко ценим тот факт, что "РЖД" выбрали "Австрийские железные дороги" в качестве своего партнера", - заявил председатель правления К.КЕРН.

Как сообщал УНИАН, компания Roland Berger в декабре 2010 г. завершила обоснование инвестиций проекта строительства железной дороги шириной 1520 мм на территории Словакии и Австрии до Вены, согласно которому стоимость новой железной дороги, которая должна пройти по территории Словакии наряду с существующей "европейской" колеей, оценивается в 6,3 млрд. евро. Дополнительно потребуется 240 млн. евро для организации грузовых терминалов и 130 млн. евро для закупки подвижного состава.

Глава РЖД Владимир ЯКУНИН прогнозировал, что проектирование широкой колеи стандарта 1520 мм от Кошице (Восточная Словакия) до Вены (Австрия) может начаться в 4-м квартале 2011 года.

Справка УНИАН. Железнодорожные администрации РФ, Украины, Словакии и Австрии в мае 2009 г. подписали меморандум о создании СП Breitspu Planungsgesellschaft mbH с целью обоснования инвестиций в проект достройки широкой колеи от Кошице до Вены. Продление широкой колеи в Европу к 2050 году позволит привлекать 16 млн. тонн грузов ежегодно, в случае "оптимистического сценария" грузопоток может составить 24 млн. тонн в год.

На большинстве железных дорог Европы используется колея шириной 1435 мм, а в России, странах СНГ, Балтии и Финляндии – колея 1520 мм. Новый маршрут позволит сократить время доставки грузов из Азии в Европу и обратно до 15 дней (сегодня с использованием альтернативного морского маршрута этот срок составляет 30 дней).

Планируется, что строительство новой линии будет проходить в 2013-2015 гг. С 2016 года начнется осуществление коммерческих перевозок.