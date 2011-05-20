Аэропорт «Кировоград» принял международный спецрейс из Белграда

Вчера аэропорт «Кировоград» после длительного перерыва в работе принял специальный международный рейс из Белграда.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Кировоградской таможни.

Борт авиакомпании «Урга» доставил из Сербии членов официальной делегации во главе с руководителем Кировоградской областной администрации Сергеем ЛАРИНЫМ.

Аэропорт «Кировоград» не принимал международные рейсы с 1997 года, когда на предприятии был ликвидирован таможенный пост.

Как сообщал УНИАН, 22 октября 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ открыл международный терминал аэропорта «Кировоград». Компания «Урга» инвестировала в реконструкцию аэропорта и строительство международного терминала 7,8 млн. грн.