ПЖД проведет совещание по технологии применения электронного документооборота

1 июня Приднепровская железная дорога проведет совещание «Изучение технологии применения электронного документооборота при перевозке грузов железнодорожным транспортом». Как сообщает пресс-служба ПЖД, с 1 июля 2011 Укрзализныця переходит с бумажного на электронное оформление документов при перевозке грузов во внутреннем сообщении. В связи с этим 1 июня 2011 в 10:00 в помещении управления Приднепровской железной дороги по адресу пр. Карла Маркса, 108 состоится совещание. Участие в мероприятии примут участие представители Приднепровской магистрали и основных грузовладельцев, пользующихся ее услугами.

На мероприятие приглашаются СМИ.