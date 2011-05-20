Принятие Воздушного кодекса адаптирует авиаотрасль Украины к нормам ЕС — Колесников

Принятие Верховной Радой Украины новой редакции Воздушного кодекса адаптирует отрасль к нормам Европейского Союза.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА.

«Это полноценный документ, который адаптирует авиационную отрасль Украины к Европейскому Союзу. Кроме того, упрощается работа авиакомпаний, особенно в сфере малой авиации», - подчеркнул он.

Вице-премьер-министр также отметил, что новая редакция Воздушного кодекса позволит либерализовать полеты украинских авиакомпаний в США. «Принятие кодекса - один из шагов для обеспечения возможности нашим компаниям работать на рынке США, поскольку они могут быть отнесены к первой группе компаний Федерального авиационного агентства. Следовательно, принятие Кодекса позволит нашим авиаперевозчикам организовывать перелеты не только в Нью-Йорке», - сказал он.

Как отмечается в сообщении, в новой редакции четко прописаны обязанности авиакомпании перед пассажирами, чего нет в предыдущем Воздушном кодексе. Так, согласно документу, который получил поддержку правительства, авиакомпания несет ответственность за утрату или ущерб, причиненный при перевозке пассажиров, багажа, груза и почты. Отныне это закреплено на высшем законодательном уровне, а не только прописано в правилах перевозки пассажиров и багажа. «Согласно новой редакции Воздушного кодекса права пассажиров будут защищены совсем по-новому», - подчеркнул Б. КОЛЕСНИКОВ.

Документ дает право пассажиру на компенсацию и иную помощь от авиаперевозчика в случае отказа от принятия на борт, отмены полета, длительной задержки вылета и снижения класса обслуживания.

Согласно Кодексу, с целью защиты граждан, пользующихся авиационным транспортом, от неожиданных отмен регулярных рейсов авиаперевозчики обязаны проинформировать авиационное ведомство о прекращении регулярных воздушных перевозок по той или иной воздушной линии, которую они эксплуатируют, за 30 дней до планируемой даты прекращения с указанием причин.

Как отмечают в министерстве, еще одним нововведением Воздушного кодекса является возможность организовывать общественно важные перевозки пассажиров при предоставлении права авиаперевозчикам на выполнение полетов, учитывая потребности развития транспортной системы Украины. То есть авиационное ведомство может принять решение об обслуживании определенного маршрута даже с незначительным воздушным движением, однако важным для города или региона. При этом авиаперевозчик должен придерживаться установленных требований, в частности, относительно непрерывности и регулярности воздушных перевозок, а также их объема и тарифов на перевозки. В обмен на это правительственный орган, отвечающий за гражданскую авиацию, имеет право ограничить доступ к воздушной линии, обслуживаемой в рамках общественно важного обязательства, только для одного авиаперевозчика, обеспечив этим его исключительное право на обслуживание этого маршрута на срок до трех лет. Как считают в министерстве, это позволит стимулировать развитие внутренних маршрутов и повысить популярность авиационного транспорта среди населения.

Кроме того, проект направлен на улучшение условий пользования авиационным транспортом для пассажиров с ограниченной подвижностью (инвалидов). Также новый проект Воздушного кодекса содержит статьи, касающиеся охраны и защиты окружающей среды от вредного влияния полетов гражданских воздушных судов. Законодательно закрепляется разделение на государственную и гражданскую авиацию, чего нет в действующем Воздушном кодексе.

Напомним, 19 мая Верховная Рада приняла Воздушный Кодекс, «за» проголосовало 299 депутатов.