В Днепропетровской области пассажирские перевозки сократились на 7,4%

В Днепропетровской области за 4 месяца 2011 г. объем пассажирских перевозок сократился относительно 4 месяцев 2010 г. на 7,4% - до 190,7 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Общий пассажирооборот за указанный период составил 2,953 млрд. пасс./км, что на 6,7% меньше, чем в январе-апреле 2010 г.

Железнодорожным транспортом региона перевезено 11,78 млн. пассажиров, что на 0,8% меньше показателя за январь-апрель 2010 г. Пассажирооборот вырос на 1,9% и составил 962 млн. пасс./км.

Автомобильным транспортом, с учетом объемов, выполненных физическими лицами - предпринимателями, перевезено 104,9 млн. пассажиров, что на 16,8% меньше, чем по итогам января-апреля 2010 г. Пассажирооборот сократился на 13,4% - до 1,389 млрд. пасс./км.

Авиационным транспортом региона за 4 месяца т.г. перевезено 171,6 тыс. пассажиров – на 2,9% меньше, чем по итогам аналогичного периода 2010 г. Авиапассажирооборот сократился на 31,8% и составил 113,2 млн. пасс./км. В течение января-апреля т.г. в регионе, в связи с удорожанием стоимости автотранспорта, на 10% - до 70,9 млн. человек выросли объемы пассажирских перевозок троллейбусами и трамваями.