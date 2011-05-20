В Тернопольской области грузоперевозки увеличились на 2,3%

В Тернопольской области в январе-апреле 2011 года сравнительно с январем-апрелем 2010 года объемы грузоперевозок увеличились на 2,3%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом в январе-апреле т.г. перевезено 784,6 тыс. т грузов. Из них 402,8 тыс. т перевезено железнодорожным транспортом (на 56,7% больше, чем за январь-апрель 2010 года).

Как отметили в управлении статистики, объемы перевозки железной дорогой черных металлов выросли в 2,7 раза, строительных материалов – на 95,9%, утиля черных металлов – на 67,2%, химических и минеральных удобрений – на 20,0%, лесных грузов – на 9,5%. Вместе с тем, уменьшилось отправление зерна и продуктов перемола на 24,5%. Среднесуточная выгрузка вагонов выросла на 9,5% и составила 46 единиц.

Автомобильным транспортом в январе-апреле т.г. перевезено 381,8 тыс. т грузов, что на 25,1% меньше, чем в январе-апреле 2010 года.

Грузооборот в области в январе-апреле т.г. увеличился на 18,5% и составил 410,1 млн. т/км. На железной дороге он увеличился на 58% и составил 190,4 млн. т/км, у автотранспортных перевозчиков – уменьшился на 2,6% и составил 219,7 млн. т/км.