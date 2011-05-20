В Тернопольской области пассажироперевозки выросли на 1,7%

В Тернопольской области в январе-апреле 2011 года сравнительно с январем-мартом 2010 года объемы пассажироперевозок увеличились на 1,7%. Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом в январе-апреле т.г. в области перевезено 33,4 млн. пассажиров.

При этом железнодорожным транспортом перевезено 2 млн. пассажиров, что на 7,8% больше, чем в январе-апреле 2010 года. Услугами автомобильного транспорта в январе-апреле т.г. воспользовались 24,7 млн. пассажиров, что на 0,6% больше. При этом объемы перевозок пассажиров автотранспортом физических лиц уменьшились на 8,4% и составили 15,9 млн. чел.

Объем перевозок пассажиров троллейбусами за 4 месяца т.г. увеличился на 4,4% - до 6,724 млн. чел. Количество платных пассажиров в троллейбусах составило 2,8 млн. (на 3,6% больше сравнительно с январем-апрелем 2010 года).

Пассажирооборот в январе-апреле т.г. в области увеличился на 4,2% и составил 613,3 млн. пасс./км. На железной дороге он увеличился на 6,7% и составил 287,8 млн. пасс./км., пассажирооборот автотранспорта – на 2,5% и составил 310 млн. пасс./км. В троллейбусах пассажирооборот увеличился на 4,4% - до 15,5 млн. пасс./км.