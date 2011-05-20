Железные дороги Украины увеличили грузоперевозки на 10,3%

За четыре месяца 2011 железнодорожным транспортом Украины перевезено 145,9 млн. тонн грузов, что на 13,6 млн. тонн (на 10,3%) больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, на протяжении января-апреля т.г. выросли объемы экспортных перевозок на 11,3%, внутренних - на 9,9% и транзитных - на 22,8%.

Во внутреннем сообщении перевезено 76,9 млн. тонн грузов. Среди них преобладали уголь (30,5 млн. тонн, на 4,8% больше), железная и марганцевая руды (13,4 млн. тонн, 4%) и стройматериалы (9,2 млн. тонн, 28,7%).

Экспортных грузов перевезено 39,8 млн. тонн. Основу экспортного грузопотока составили железная и марганцевая руды (11,1 млн. тонн, на 10,9% больше), стройматериалы (7,4 млн. тонн, 49,4%), каменный уголь (2,3 млн. тонн, 33,7%), нефть и нефтепродукты (1,3 млн. тонн, 13,5%).

В транзитном сообщении в январе-апреле т.г. перевезено 19,6 млн. тонн. Основу транзита составили нефть и нефтепродукты (7,2 млн. тонн, 16,7%), руда железная и марганцевая (3,8 млн. тонн, 111,3%), каменный уголь (2,9 млн. тонн, 13,6%).

При импортных перевозках основную долю грузов составляли каменный уголь (3,7 млн. тонн, что на 10,8% меньше), железная и марганцевая руды (1,2 млн. тонн, на 37% меньше), нефть и нефтепродукты (0,9 млн. тонн , на 15,5% больше) и стройматериалы (0,75 млн. тонн, на 30,8% меньше). Всего за 4 месяца т.г. импортных грузов перевезено 9,5 млн. тонн.

Напомним, перевозки грузов железными дорогами Украины в 2010 году выросли на 10,5% по сравнению с 2009 годом – до 432,5 млн. тонн, в т.ч. отправка грузов – на 11,1%.