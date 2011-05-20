К Евро-2012 работники Днепропетровского вокзала заговорят на английском

Работники Днепропетровского вокзала усиленно изучают английский язык, чтобы объясниться с иностранцами, которые будут приезжать на чемпионат Европы по футболу в 2012 году.

Как сообщает Приднепровская железная дорога, сейчас занятия проходят 32 специалиста, которые должны непосредственно общаться или предоставлять информацию иностранным пассажирам - дежурные по вокзалу, дикторы, администраторы билетных касс, работники сервис-центра и пр.

«Учебный план рассчитан на 54 часа, наши работники занимаются три раза в неделю по 2 часа. Занятия проходят в кабинете технического обучения, оснащенном необходимым оборудованием для изучения иностранного языка», - говорит инженер вокзала и разработчик программы по изучению английского языка для коллег Юлия КАСАТКИНА.

Кроме того, администрация вокзала приобрела специальные разговорники английского, польского, французского и других языков, а также словари, которые помогут железнодорожникам на достаточном уровне поддерживать разговор с иностранными гостями.