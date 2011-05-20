Eesti Raudtee в январе–апреле 2011 года увеличила грузоперевозки на 13,7%

Грузоперевозки эстонской железнодорожной компании Eesti Raudtee за январь–апрель 2011 года увеличились на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010-го – до 11,14 млн тонн.

Как сообщил ИА «РЖД-Партнер.Ру» пресс-секретарь компании Урмас Глазе, в отчетном периоде больше всего перевезено нефти и нефтепродуктов – 7,68 млн тонн (+12,8%), насыпных грузов – 0,19 млн тонн (+24%). Перевозки сланца составили 1,91 млн тонн (+62,8%), удобрений – 0,62 млн тонн (-9,3%).

Общий объем контейнерных перевозок за четыре месяца составил 10,128 тыс. TEU (+51%).

Объем транзитных перевозок в январе–апреле составил 8,38 млн тонн (+4,7%), местных –2,08 млн тонн (+57%), импортных – 0,47 млн тонн (+65%), экспортных – 0,21 млн тонн (+12%).

В прошлом месяце компания перевезла 2,55 млн тонн грузов (+12,5% к уровню апреля 2010 года). В том числе было перевезено 1,81 млн тонн нефти и нефтепродуктов (+15%), 0,3 млн тонн сланца (+30%), 0,19 млн тонн удобрений (+8%).

Объем контейнерных перевозок в апреле 2011-го составил 2,101 тыс. TEU.

РЖД-Партнер, 20.05.2011