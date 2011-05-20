ПЖД сообщает о готовности к летним перевозкам

Приднепровская железная дорога сообщает о готовности к летним пассажирским перевозкам.

Как передает пресс-служба ПЖД, об этом сообщил начальник отдела вокзалов Иван ЛЕВОДЯНСКИЙ.

По его словам, в новом графике движения, ввод которого состоится в ночь на 29 мая, предусмотрено 40 пар пассажирских поездов в составе Приднепровской железной дороги, из которых три пары - детских поездов.

В частности, назначено десять новых поездов: 147 \\\\ 148 Чернигов — Симферополь; 201 \\\\ 202 Донецк - Днепропетровск — Ворохта; 223 \\\\ 224 Ростов — Симферополь; 315 \\\\ 316 Мариуполь — Полтава; 319 \\\\ 320 Ростов — Кишинев; 437 \\\\ 438 Донецк — Симферополь; 515 \\\\ 516 Казань — Симферополь; 591 \\\\ 592 Киев — Мелитополь; 801 \\\\ 802 Днепропетровск — Геническ; 821 \\\\ 822 Иловайск — Бердянск. Также изменены маршруты шести поездов: 213 \\\\ 214 Киев - Феодосия в обоих направлениях теперь будет курсировать через Мироновку, Шевченко, Долинскую, Николаев, Херсон, Вадим, Джанкой; 238 \\\\ 237 Симферополь-Киев в одном направлении теперь будет курсировать через Джанкой, Вадим, Херсон, Долинскую, Чернолесская; 382 \\\\ 381 Симферополь-Киев в одном направлении теперь будет курсировать через Джанкой, Мелитополь, Запорожье, Синельниково, Днепропетровск, Пятихатки, Знаменку, Чернолесская; 285 \\\\ 286 Киев - Симферополь в обоих направлениях теперь будет курсировать через Мироновку, Шевченко, Знаменку, Пятихатки, Днепропетровск.

В новом графике движения для уменьшения времени пребывания пассажиров в дороге предусмотрена отмена шести остановок поездов.