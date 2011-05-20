Беларусь, РФ и Казахстан обсудили техрегламенты Таможенного союза в сфере ж/д транспорта

Беларусь, Россия и Казахстан обсудили проекты технических регламентов Таможенного союза в сфере железнодорожного транспорта на заседании рабочей группы в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

18-20 мая в Минске состоялось заседание рабочей группы по доработке проектов технических регламентов Таможенного союза (ТС) «О безопасности железнодорожного подвижного состава», «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта».

В заседании приняли участие представители министерств транспорта Беларуси, России и Казахстана, железнодорожных администраций трех стран.

В ходе заседания стороны обсудили предложения по проектам указанных технических регламентов в сфере железнодорожного транспорта и выработали по ним согласованную позицию.