Брестский ж/д вокзал отметит 125-летие

Брестский железнодорожный вокзал 28 мая отметит свое 125-летие, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги. В этот день на вокзале станции Брест-Центральный пройдут торжественные мероприятия, праздничную атмосферу, в том числе, создаст концерт городского оркестра.

Железнодорожный вокзал Бреста – один из старейших в Беларуси. Открытие здания вокзала состоялось на станции Брест-Литовский 28 мая 1886 года. На мероприятие прибыла царская семья во главе с Александром III.

Площадь вокзала в то время составляла более 4 тыс. кв. метров. Его здание, построенное в виде «средневекового замка» с четырьмя водонапорными башнями, было оборудовано водяным отоплением. В залах для пассажиров 1-го и 2-го классов полы были паркетные, для 3-го класса — дощатые, в подсобных помещениях — асфальтовые. Считается, что это было одно из самых красивых зданий на железных дорогах Российской империи.

Два года спустя на вокзале появилось электроосвещение из 160 лампочек, которого в то время на вокзалах российских железных дорог практически нигде не было. О большой значимости объекта говорит и тот факт, что в те далекие годы через вокзал следовали беспересадочные вагоны дальнего следования из Европы на Дальний Восток.

С тех пор вокзал пережил не одну молодость и хранит множество интересных исторических фактов. Во время Первой мировой войны более 60% здания вокзала было разрушено. В 20-х годах его реконструировали в стилях барокко и классицизма. Позже Брестский вокзал стал одним из первых сооружений Беларуси, в стенах которого была организована оборона в первые дни Второй мировой войны.

Сегодня в среднем каждый месяц со станции Брест-Центральный отправляется более 300 тыс. пассажиров, среднесуточное количество отправленных пассажиров составляет 9-10 тыс.