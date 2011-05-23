Исландия закрыла главный аэропорт страны. "Проснулся" вулкан Гримсвотн
08:30, 23 мая 2011Транспорт/Связь
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Власти Исландии решили закрыть главный международный аэропорт страны Кефлавик в столице Рейкьявик из-за извержения самого активного вулкана Гримсвотн.
Как ссобщает Газета.Ru, столб белого дыма от вулкана уже поднялся на высоту 20 километров.
В последний раз Гримсвотн извергался в 2004 году.
Извержение вулкана Эйяфьядлайокудль в апреле прошлого года привело к закрытию воздушного пространства части Европы.
Тогда авиасообщение было парализовано в течение нескольких дней. Аэропорты были заполнены десятками тысяч человек, которые скопились в них за это время в ожидании разрешения на вылет.
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