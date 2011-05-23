ЕБРР предоставит «Интерлизинвесту» кредит на приобретение грузовых вагонов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность предоставления ООО «Интерлизинвест» кредита на приобретение около 3 тыс. новых грузовых вагонов с целью удовлетворения растущего спроса на услуги компании. Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

Финансирование ЕБРР может составит до 75 млн. долл. США, часть из которых может быть синдицирована коммерческим банкам. Общая стоимость проекта - 300 млн. долл. США.

Согласно сообщению банка, целью кредита является поддержка реформы железнодорожной отрасли в Украине за счет увеличения участия частного сектора в перевозках и более широкого распространения частной собственности.

Решение планируется принять 12 июля т.г.

Справка УНИАН. ООО «Интерлизинвест» является частным поставщиком грузовых вагонов для операционной аренды с целью железнодорожных перевозок грузов для корпоративных клиентов в Украине. В настоящее время компания владеет и управляет около 1 200 вагонов и обслуживает клиентов украинских отраслей промышленности.