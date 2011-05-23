Железные дороги Украины получили за перевозку льготников 23% необходимой суммы

С января по апрель 2011 г. железными дорогами Украины перевезено пассажиров льготных категорий на сумму 180,1 млн. грн., компенсация составила лишь 41,4 млн. грн - 23% от необходимой суммы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 113,6 млн. грн. и недополучено 79,5 млн. грн. компенсации (30%).

Студентов и учеников профессионально-технических учебных заведений перевезено на сумму 59,9 млн. грн., недополучено 52,8 млн. грн. (11,9%).

Детей возрастом от 6 до 14 лет перевезено на сумму 6,1 млн. грн., при этом компенсация не получена вообще.

Согласно сообщению, больше всего средств недополучила Юго-Западная железная дорога - 47,8 млн. грн., которая перевезла льготников на 57,4 млн. грн. При этом 26,4 млн. грн. недополучила Львовская, 21,463 млн. грн. - Южная, 18,9 млн. грн. - Приднепровская, 12,7 млн. грн. - Донецкая и 11,5 млн. грн. - Одесская железные дороги.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству Украины, железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 26 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим. Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет Государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение.