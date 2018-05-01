Не закупишь - не поедешь: тяговый состав Укрзализныци износился на 90%

По оценкам специалистов, в настоящее время техническое состояние тягового парка Укрзализныци близко к критической отметке. В частности, износ электровозного парка составляет 90% при среднем возрасте 36 лет. А по парку магистральных и маневровых тепловозов и того больше - 99% и 96%, соответственно. Средний возраст магистральных тепловозов составляет 24 года, маневровых - 29 лет.

Металлолом на колесах

Большую часть парка железных дорог Украины составляют электровозы ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82, ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8, магистральные тепловозы 2ТЕ116, 2ТЭ10, 2М62, ТЕП70 маневровые тепловозы ЧМЕ3 и другие локомотивы, спроектированные и изготовленные в 50-60 годах прошлого века. Парк локомотивов формировался, в основном, за счёт поставок до 1993 года, при этом максимальные поставки, по 300-400 локомотивов в год, приходились на 1987 и 1970-1975 годы.

Большинство этой техники требует на 40-60% больше расходов на техобслуживание и ремонты, имеют низкую экономичность по сравнению с современными моделями. Кроме того, по своей предельной конструктивной скорости, они не могут обеспечить движение даже ускоренных грузовых и пассажирских поездов (до 120 и 160 км/час), не говоря уже о высокоскоростных. Не справляются старички и с повышенным весом современных составов.

Определенные серии (например, тепловозы 2ТЭ116) ещё ни разу не проходили заводских ремонтов, а электровозы (ВЛ-8, ЧС-2) отработали уже как нормативный, так и назначенный продлённый срок службы.

Для замены части парка тягового подвижного состава, отработавшего нормативный срок службы, Укрзализныцей была разработана Комплексная программа обновления железнодорожного подвижного состава Украины на 2008-2020 годы. Так, в период 2008-2010 гг. необходимо было закупить 146 электровозов и 26 тепловозов. Однако за данный период закупили всего 45 электровозов и 4 тепловоза. Среди них – ни одного современного от европейских производителей.

В странах СНГ для обновления локомотивного парка используются как собственные разработки тягового подвижного состава, так и совместные проекты с привлечением ведущих мировых и европейских компаний. За последнее время российскими локомотивостроительными предприятиями были созданы современные образцы грузовых электровозов постоянного и переменного тока – Э5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, 2ЭС4К, 2ЭС6, 2ЭС10, пассажирских электровозов постоянного и переменного тока ЭП1, ЭП2К, двухсистемных пассажирских электровозов ЭП10, ЭП20, пассажирских тепловозов ТЭП70БС, грузовых тепловозов 2ТЭ25К, 2ТЭ25А, 2ТЭ70, маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ, ТЭМ ТМХ.

На железных дорогах Казахстана эксплуатируются 22 новых пассажирских электровоза переменного тока KZ4A китайского производства и 40 грузовых тепловозов ТЭ33А, созданных совместно с General Electric (США).

В Узбекистане для обновления парка заключен контракт з Чжу-Чжоуской компанией (Китай) на приобретение 27 электровозов переменного тока, в том числе – 12 единиц в грузовом исполнении и 15 - в пассажирском.

В странах Западной Европы ведущими производителями железнодорожной техники за последнее время создан ряд новых локомотивов, в частности компанией Škoda ТТ (Чехия) - пассажирский электровоз серии 109Е, рассчитанный для работы как на участках с постоянным током 3 кВ, так и с переменным 15 кВ 16,7 Гц и 25 кВ 50 Гц. Концерном “Siemens AG” разработаны и производятся для стран Западной Европы в основном двухсистемные электровозы на базовой платформе Eurosprinter как грузовые, так и универсальные. Кроме того, концерном налажено производство тепловозов на базовых платформах Eurorunner и Asiarunner как грузового, так и пассажирского исполнения с асинхронным тяговым приводом.

В апреле текущего года техсовет Укрзализныци утвердил концепцию развития локомотивного хозяйства. Основными сериями тепловозного парка железных дорог Украины были определены серии М62, 2М62 и 2ТЕ116. Основными сериями грузовых электровозов постоянного тока на Донецкой железной дороге - электровозы 2ЕЛ4, на Приднепровской – электровозы ВЛ11М6. Как пояснил гендиректор ведомства В.Козак, «определение основных серий тягового подвижного состава позволит постепенно заменить неперспективные модели, оптимизировать базы ремонта и технического обслуживания существующих локомотивов, а также сформировать четкие требования для производителей новой техники».

Как сообщили в главном управление локомотивного хозяйства "Укрзализныци", на протяжении 2011-2015 гг. необходимо приобрести 275 локомотивов: 250 электровозов и 25 тепловозов. Это лишь среднесрочная перспектива. Потребности в обновлении электровозов будут расти не только по причине исчерпанного ресурса, но и из-за перехода с тепло- на электротягу в связи с внедрением ускоренного движения поездов. В частности, на протяжении 2011-2015 гг. из инвентарного парка будут изъяты 195 электровозов и 340 тепловозов.

Подвинтим, подкрасим…

Невозможность быстрого обновления парка за счет закупки нового тягового подвижного состава только за собственные средства вынуждают "Укрзализныцю" прибегать к капитальным ремонтам локомотивов с удлинением установленного заводами-производителями нормативного срока службы.

В частности, На Львовской и Одесской дорогах внедряется инвестиционная программа комплексной модернизации тепловозов серий М62, 2М62 и ЧМЕ-3 с заменой штатных силовых установок, на экономичные дизели ведущих мировых производителей – «Катерпиллер» и «Дженерал моторс». Согласно данной программы на протяжении 2011 – 2015 гг. предусматривается модернизировать 200 тепловозов, в том числе 30 единиц М62, 70 единиц 2М62 и 100 единиц ЧМЕ-3. В результате такой модернизации ожидаемая экономия топлива составит около 30%, масла - до 70%, увеличение межремонтных пробегов - до 30%.

Другим направлением обновления парка тягового подвижного состава является проведение капитальных ремонтов в деповских условиях, в том числе с продлением срока службы и модернизацией. Как сообщил первый заместитель начальника Главного управления локомотивного хозяйства УЗ С. Пилипенко, для решения этого вопроса совместно с Днепропетровским национальным университетом ж/д транспорта имени Лазаряна, научно-исследовательским центром ж/д транспорта Украины, институтом электросварки имени Патона был исследован и определен остаточный ресурс локомотивов. В результате по состоянию на 01.04.2011 в условиях ремонтных заводов был продлен срок службы 553 тепловозам и 690 электровозам.

В то же время, сегодня в эксплуатации железных дорог находятся 144 магистральных, 149 меневровых тепловозов, а также 240 магистральных электровозов с просроченными сроками проведения капитальных ремонтов. Ведь на протяжении последних лет постоянно урезались лимиты на ремонт тяги, а цены на материалы, запчасти и энергоносители постоянно росли.

По тепловозам по своему техническому состоянию наибольшую обеспокоенность вызывают локомотивы серий М62, 2М62, 2ТЕ116 и ЧМЕ-3. На протяжении последних лет около 40% номенклатуры запасных частей к этим сериям локомотивов не поставлялось вообще. А дизели типа 14Д40 тепловозов М62 и 2М62 вообще сняты с производства.

Ставка на качественных поставщиков

Сейчас на железных дорогах Украины в опытной эксплуатации находятся 40 единиц электровозов ДЕ1 и 23 электровоза ДС3 производства ГП "Электровозостроение" (Днепропетровск). Однако межведомственная приёмочная комиссия Укрзализныци приняла решение об ограничении этих локомотивов из-за их низкого качества.

Также в текущем году планируется приобрести ещё 1 тепловоз ТЕМ103 производства ОАО «ХК «Лугансктепловоз» для определения его надёжности. Кроме того, до конца года планируется рассмотреть вопрос перехода на серийное производство электровозов 2ЕЛ5 и определение объёма расширенной опытной партии электровозов 2ЕЛ4.

Кроме того, в рамках подписанного трёхстороннего меморандума между Укрзализныцей, РЖД и ЗАО «Трансмашхолдинг», в 2012 году также планируется проведение эксплуатационных испытаний и адаптации под системы безопасности отечественного производства двухсистемных пассажирских электровозов ЭП20, созданных специалистами НЭВЗа, «ВЭлНИИ» (РФ) совместно со специалистами «ALSTOM TRANSPORTATION» (Франция).

Параллельно Укрзализныця ведет переговоры о создании двухсистемного шестиосного пассажирского электровоза мощностью 7200 кВт и скоростью до 200 км/ч на базе трёхсистемного пассажирского электровоза 109Е производства «ŠKODA TT» (Чехия).

Для замены парка электровозов ЧС2, отработавших нормативный срок службы, на данный момент совместно с АО «Электровозостроитель» (Грузия) прорабатывается техническое задание по созданию пассажирского двухсекционного электровоза 8Е1 мощностью 6170 кВт.

Для осуществления планов как по продлению сроков эксплуатации, так и по закупкам Укрзализныця нуждается в значительных средствах. Новые двигатели, модернизация и ремонт обходятся все равно недешево. При этом и всем возможным срокам продления службы тяговых машин когда-нибудь настанет конец.

Елена Кузнецова (УНИАН)