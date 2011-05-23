Время следования поезда Киев-Москва с 29 мая сокращается на 53 минуты

С 29 мая 2011 года время в пути следования поезда №1 Москва - Киев и поезда №2 Киев - Москва сокращается на 53 минуты.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ, сообщили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги».

«Это стало возможным благодаря совместной работе с Пограничной и Таможенной службами России и Украины, в результате которой был изменен порядок проведения пограничного и таможенного досмотра пассажиров, следующих из Москвы в Киев и из Киева в Москву», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 29 мая 2011 г. пограничный и таможенный контроль пассажиров поезда №1 Москва - Киев (с российской стороны) будет начинаться за один час до отправления поезда (в 22.17) непосредственно у вагонов поезда на платформе Киевского вокзала при посадке и заканчиваться за 5 минут до отправления поезда в 23.17.

С 30 мая 2011 г. пограничный и таможенный контроль пассажиров поезда №2 Киев - Москва (с российской стороны) будет производиться в ходе следования поезда от ст. Лесной городок (в 6.19) и продолжится до ст. Москва Киевская (до 6.43).

«РЖД» обращает внимание на новый график движения данных поездов:

№ 01 Москва-Киев будет отправляться из Москвы с Киевского вокзала в 23.17 и прибывать в Киев в 06.59. № 02 будет отправляться из Киева в 21.17 и прибывать в Москву в 06.43.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2010 года «Укрзалиныця», украинские таможня и пограничники начали эксперимент по упрощенной процедуре пограничных формальностей, таможенного контроля в поезде №1/2 «Киев-Москва». Эксперимент заключается в том, что все пограничные формальности проводятся на станции «Киев-Пассажирский», а не на пограничном пункте контроля.