Ни одна из областей не рассчиталась с «Укрзализныцей» полностью за перевозку льготников

На протяжении января-апреля 2011 г. ни одна из областей Украины не рассчиталась с «Укрзализныцей» полностью за перевозку льготных пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, с января по апрель 2011 областные государственные администрации задолжали железным дорогам в среднем 79,5 млн. грн. за перевозку льготных категорий пассажиров, что составляет 30% от суммы, подлежащей компенсации.

Наибольший процент задолженности в Волынской, Киевской, Харьковской области и у Киевской городской государственной администрации. В частности, Волынская область компенсировала лишь 6,9% - сумма недополученных средств составила 3,54 млн. грн. Киевская городская государственная администрация компенсировала 12,3%, ее задолженность составляет 12,4 млн. грн. Киевская область компенсировала 18,7%, недополучено 6 млн. грн., задолженность Харьковской области составляет 8,88 млн. грн., компенсировано 28,6%.

В то же время, наибольший уровень расчетов за перевозку льготников в Херсонской области - почти 97%, 83,8% компенсировала Черновицкая, 83,4% - Закарпатская и 65,3% - Ровненская области.