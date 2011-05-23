РЖД изменит периодичность курсирования ряда поездов на украинском направлении

Москва. С 29 мая Российские железные дороги вводят новый график движения поездов на 2011-2012 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе РЖД, в целях повышения качества обслуживания пассажиров разработаны новые расписания для поездов на востребованных направлениях в сообщении со странами СНГ, в том числе и с Украиной.

Так, в сообщении с Украиной в новом графике движения разработаны расписания для поездов №223/224 Ростов—Симферополь, «детского» поезда №515/516 Казань — Симферополь.

Для удовлетворения спроса на перевозки пассажиров увеличена периодичность курсирования поездов №275/276 Санкт-Петербург—Феодосия, №271/272 Санкт-Петербург—Евпатория, №187/188 Москва—Феодосия: теперь они будут отправляться не через день, а ежедневно.

Продлены также маршруты следования поездов №327/328 Харьков—Тавда до Нижнего Тагила, и №189/190 Симферополь—Казань до Ижевска.