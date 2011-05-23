ДЖД недополучила свыше 6 млн. грн. за перевозку льготников в пригородном сообщении

За четыре месяца этого года Донецкая железная дорога (ДЖД) перевезла пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 7 млн. 939,8 тыс. грн., а компенсации получила 1 млн. 792,6 тыс. грн. — 22,5% от необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, в частности, льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 7 млн. 12,1 тыс. грн., недополучено 5 млн. 297,8 тыс. грн. компенсации (24%). А именно от Донецкой областной госадминистрации получено 1 млн. 455,8 тыс. грн. (предстоит получить еще 5 млн. 539,9 тыс. грн); от Луганской областной госадминистрации — 258,5 тыс. грн. (предстоит получить 1 млн. 472,2 тыс. грн). Студентов и учащихся профессионально-технических учебных заведений перевезено на сумму 865,5 тыс. грн., недополучено 787,2 тыс. грн. (91%). Детей в возрасте от 6 до 14 лет перевезено на сумму 62,2 тыс. грн., а компенсация не получена вообще.

В целом за 4 месяца ДЖД в пригородном сообщении перевезла свыше 15,5 млн. человек, из них 13,9 млн. (89%) — пассажиры льготных категорий.

За это время убытки от пригородных перевозок составили 155,6 млн. грн., что на 21,5 млн. грн. больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как отмечается в сообщении, если ситуация с компенсацией за льготные перевозки пассажиров в пригородном сообщении не изменится к лучшему, Донецкая железная дорога отменит наиболее убыточные и наименее популярные поезда.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога предоставляет льготы на проезд в пригородном сообщении 26 категориям пассажиров согласно действующему законодательству Украины. Например, для участников ВОВ, пенсионеров проезд бесплатный, для студентов дневной формы обучения — 50%, для детей 6-14 лет — 75% от полной стоимости билета.