Германия восстанавливает ж/д сообщение с Швейцарией после крушения поезда

Железнодорожное сообщение между немецким городом Фрайбург и швейцарским Базелем, перекрытое в пятницу в результате крушения товарного поезда, перевозившего химикаты, постепенно восстанавливается, сообщает РИА Новости со ссылкой на DPA.

Товарный поезд сошёл с рельсов в пятницу на юго-западе Германии в районе железнодорожной станции Мюльхайм, что привело к утечке опасных химических веществ и временному закрытию движения по одной из самых оживлённых железнодорожных веток между Германией и Швейцарией. Вместо отменённых поездов дальнего следования на отрезке были пущены региональные электропоезда и автобусы.

По данным агентства на утро понедельника, для движения железнодорожных составов уже открыт как минимум один путь. Это значит, что пассажирам больше не придётся пересаживаться на автобусы и региональные электропоезда, чтобы попасть из Базеля во Фрайбург и наоборот.

Движение по ветке, однако, будет ограничено, предположительно, до середины недели, отмечает DPA.