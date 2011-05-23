«Одесавиаремсервис» готовит к испытаниям 4-местное воздушное такси «Дельфин»

Специалисты государственного авиационно-ремонтного предприятия «Одесавиаремсервис» готовят к летным испытаниям 4-местный пассажирский самолет «Дельфин».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор предприятия Виталий ЮХАЧЕВ.

Он отметил, что «созданный одесскими конструкторами и инженерами самолет-такси рассчитан прежде всего на оказание услуг предпринимателям и будет летать не по расписанию, а по заказам пассажиров».

Причем стоимость чартерных авиаперелетов на внутриукраинских маршрутах, сказал В. ЮХАЧЕВ, не будет превышать существующих цен за подобные услуги авиаперевозчиков, осуществляющих маршрутные рейсы из Одесского аэропорта.

Он сообщил, что по состоянию на 23 мая самолет «Дельфин» уже полностью готов, опробован двигатель машины, летные испытания назначены на июль текущего года.

В свою очередь соорганизатор пресс-конференции - первый главнокомандующий ВВС Украины Виктор СТРЕЛЬНИКОВ добавил, что новый мини-самолет более надежен по сравнению с ныне летающими самолетами гражданской авиации, поскольку конструкторы предусмотрели, чтобы в случае аварийной ситуации «воздушное такси смогло спокойно спуститься на землю на парашюте».

Вместе с тем организаторы встречи с журналистами отметили, что производственные мощности «Одесавиаремсервиса» в текущем году загружены всего на 60%: из-за сокращения заказов на ремонт авиатехники из Египта, Ливии, Йемена и других арабских стран пришлось скорректировать объем работ на этот финансовый год - с 250 млн. до 160 млн. грн.