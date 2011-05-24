Комитет ПАСЕ обсудит в Киеве проект доклада о вреде мобильных телефонов для детей

Брюссель. Постоянный комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на заседании в Киеве 27 мая обсудит проект доклада о вреде мобильных телефонов для детей.

Как передает корреспондент УНИАН, сообщение об этом размещено на официальном веб-портале ПАСЕ.

Проект доклада, подготовленный депутатом из Люксембурга Жаном ХУССОМ, уже был одобрен на заседании Комитета по вопросам охраны окружающей среды, сельского хозяйства и местных и региональных дел ПАСЕ.

В докладе, в частности, содержится призыв к правительствам стран-членов Совета Европы запретить использование мобильных телефонов, а также систем WiFi и WLAN в школах из-за потенциального негативного их влияния на здоровье.

После утверждения Постоянным комитетом ПАСЕ проект доклада планируется вынести на обсуждение сессии ПАСЕ в июне этого года в Страсбурге.

Кроме того, в ходе заседания в Киеве Постоянный комитет ПАСЕ обсудит проекты докладов относительно развития макрокредитования, о программе ЕС «Восточное партнерство», а также иранскую ядерную программу и необходимость эффективной международной реакции на нее.

На заседании Комитета выступят Президент ПАСЕ Мевлут ЧАВОШОГЛУ, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.