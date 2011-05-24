«Укрзализныця» будет покупать грузовые вагоны нового поколения — Козак

«Укрзализныця» будет обновлять парк грузовых вагонов преимущественно за счет приобретения вагонов нового поколения, обеспечивающих межремонтные пробеги не менее 500 тыс. км и межремонтные сроки не менее 4 лет.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на генерального директора ведомства Владимира КОЗАКА, такое решение принято на техническом совете «Укрзализныци» с участием специалистов железных дорог Украины, ученых и производителей.

Как сообщил генеральный директор, из-за дефицита грузовых вагонов ежесуточно железные дороги недогружают около тысячи полувагонов.

При этом на сегодня уже исчерпали свой ресурс более 80% вагонов инвентарного парка «Укрзализныци», который насчитывает 119 тыс. 871 грузовой вагон. Старые грузовые вагоны были спроектированы еще в 50-х годах прошлого века, вследствие чего имеют неудовлетворительные технические и потребительские характеристики. Поэтому, как отметил В.КОЗАК, в дальнейшем будут направляться средства преимущественно на приобретение современного грузового подвижного состава нового поколения, чем на поддержку старой техники. «Самая главная задача - это создание грузового вагона нового поколения, который позволит значительно сократить эксплуатационные расходы. Мы готовы заплатить больше за вагон, но меньше тратить на его ремонт. По межремонтным срокам мы ставим требование - 500 тыс. км пробега (ремонт каждые 4 года), на перспективу - межремонтный пробег 800 тыс. км (ремонты через 6-7 лет)», - сказал он. По его словам, сейчас железные дороги ремонтируют грузовые вагоны через 100 тыс. км пробега (каждые два года). «Пока что мы вынуждены «латать» старые вагоны, тратить средства, однако желаемого результата мы не получаем», - сказал В.КОЗАК.

Согласно сообщению, грузовые вагоны нового поколения способны обеспечить повышенную надежность, производительность и экономичность в эксплуатации. В частности, «Укрзализныця» совместно с ОАО «Крюковский вагоностроительный завод», Днепропетровским национальным университетом железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна, Институтом электросварки имени Е.А. Патона и другими выполнили комплекс научно-технических мероприятий по разработке, освоению, производству и внедрению в эксплуатацию современного грузового подвижного состава нового поколения. Наработанные технические решения специалисты обсудили на техническом совете, чтобы определить, какие новые типы грузовых вагонов наиболее перспективные.

«Мы должны дать сигнал производителям, машиностроителям, о том, в каких именно вагонах нуждаются железные дороги Украине, каким параметрам они должны соответствовать: с каким сроком службы, колесными парами, нагрузкой на ось, типом и массой тележки, степенью защиты от повреждений, как повысить надежность деталей. Производители должны взять на себя не только изготовление, но и дальнейшее сервисное обслуживание грузовых вагонов нового поколения ", - отметил В.КОЗАК. Он добавил, что "Укрзализныця" будет настаивать, чтобы производство запчастей и готовой продукции было налажено именно в Украине.

По итогам технического совета специалисты определили основные требования к современным полувагонам - это увеличение конструкционных скоростей, применение при производстве комплектующих нового поколения, увеличение межремонтных пробегов, нагрузки на ось, уменьшение металлоемкости конструкций и увеличение их надежности, экономия энергозатрат на эксплуатацию и т.д. Также на техническом совете речь шла об особенностях модернизации тележек грузовых вагонов. В частности, решено, что в буксовых узлах тележек будут применяться цилиндрические сдвоенные подшипники «CRU - Дуплекс», безрезьбные соединения и износостойкие втулки в тормозной системе, при этом в результате модернизации на первом этапе межремонтный пробег должен составлять не менее 160 тыс. км, на втором - не менее 210 тыс. км.