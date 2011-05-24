Вулкан в Исландии пока не повлиял на выполнение рейсов в «Борисполе»

Ситуация с возможным перемещением облака вулканического пепла к Великобритании и странам Benelux пока не повлияла на выполнение рейсов в аэропорту «Борисполь». Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь аэропорта «Борисполь» Оксана ОЖИГОВА.

По ее словам, аэропорт руководствуется сайтом «Евроконтроля» и метеопрогнозной Лондонской обсерватории, которые на 8-9 часов утра сообщали о возможности того, что при определенных условиях облако пепла может распространиться на северную и центральную часть Великобритании и достигнуть стран Benelux во второй половине дня.

«Мы изучаем рейсы, которые у нас есть во второй половине дня, с тем, чтобы оперативно в случае чего принимать решения, однако пока что никаких ограничений (по рейсам — УНИАН) нет», - сказала О.ОЖИГОВА.

По ее словам, следующее обновление информации относительно распространения облака вулканического пепла ожидается к 15 часам.

Как сообщал УНИАН, в связи с извержением вулкана Гримсвотн в Исландии 21 мая т.г. был закрыт главный международный аэропорт Исландии Кефлавик. В радиусе 220 километров от вулкана введена зона запрета полетов.

В последний раз Гримсвотн извергался в 2004 году.

Извержение вулкана Эйяфьядлайокудль в Исландии в апреле прошлого года привело к закрытию воздушного пространства части Европы. Тогда авиасообщение было парализовано в течение нескольких дней. Аэропорты были заполнены десятками тысяч человек, которые скопились в них за это время в ожидании разрешения на вылет.