На ЮЖД в летний период будут курсировать 40 пар пассажирских поездов

С 29 мая на железных дорогах Украины будет введено летнее расписание движения поездов, в рамках которого на Южной железной дороге предусмотрено курсирование 40 пар пассажирских поездов формирования ЮЖД.

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

При этом на пиковый период назначены дополнительные поезда № 241/242 Харьков-Евпатория (2 состава) - с 01.06.2011 по 30.09.2011 ежедневно; № 245/246 Харьков-Феодосия (1 состав) - с 4.06.2011 по 8.09.2011 через день по четным числам; № 260/259 Сумы-Харьков-Феодосия (1 состав) - отправление из Сум и Харькова с 05 июня по 29 сентября 2011 через день по нечетным числам; № 175/176 Харьков-Симферополь (1 состав) - с 02 по 30 июня 2011 через день по четным числам, с 01 июля по 31 августа 2011 - ежедневно и с 2 по 30 сентября 2011 через день по четным числам.

Кроме того, в период пика летних перевозок планируется за счет закольцевания в общий оборот трех составов круглогодичного поезда № 115/116 Харьков-Трускавец с тремя составами дополнительного поезда № 545/546 Харьков-Севастополь обеспечить курсирование поезда № 285/286 Севастополь-Киев-Симферополь. Также планируется за счет ограничения маршрута следования поезда № 349/350 Харьков-Ивано-Франковск в период с 13 июня по 30 августа 2011 через день до станции Киев-Пассажирский и закольцевания в общий оборот трех составов поезда № 349/350 Харьков-Ивано-Франковск и поезда № 255/256 Харьков-Киев обеспечить курсирование поезда № 247/248 Киев-Евпатория периодичностью через день.

Также в графике движения поездов на 2011-2012 годы изменен маршрут следования поезда № 316/315 Полтава-Мариуполь через Кременчуг-Корыстовка-Днепропетровск-Чаплино-Донецк вместо Лозовая-Славянск-Донецк.

В целом для обеспечения графика движения пригородных пассажирских поездов на 2011-2012 годы на ЮЖД будут задействованы 185 пар поездов.

Как отмечается в сообщении, кроме того, с 29 мая на летний период вводятся летние пригородные поезда (курсируют ежедневно): № 6523/6526 сообщением Харьков Пас — Борки - Харьков Пас; № 6525/6530 сообщением Харьков Пас-Лихачево-Харьков Пас; № 5010/6007 сообщением Харьков Пас-Дергачи-Харьков Пас; № 6703/6704 сообщением Харьков Пас-Змиев-Харьков Пас; № 6023/6868 сообщением Харьков Пас-Эсхар-Харьков Пас; № 5635/6836 сообщением Харьков Бал.- Коробочкино — Лосево; № 6911/6906 сообщением Харьков Пас — Люботин — Харьков Пас; № 6511/6512 сообщением Сумы-Белополье-Сумы.