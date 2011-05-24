В Крыму объем грузоперевозок вырос на 13,5%

За январь-апрель 2011 г. в Автономной Республике Крым предприятиями всех видов транспорта перевезено 3,9 млн. тонн грузов и выполнено 2528,8 млн. т/км транспортной работы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, по сравнению с январем-апрелем 2010 г. объем грузоперевозок увеличился на 13,5%, грузооборот – на 3,4%.

В частности, железнодорожным транспортом отправлено 2155,5 тыс. тонн грузов и выполнен грузооборот в объеме 2237,2 млн. т/км. По сравнению с январем-апрелем 2010 г. эти показатели выросли, соответственно, на 27,0% и 2,8%.

Автомобильным транспортом в Крыму на коммерческой основе за январь-апрель 2011 г. доставлено заказчикам 791,3 тыс. тонн грузов и выполнен грузооборот в объеме 141,0 млн. т/км, что на 4,3% и 2,4% меньше, чем за январь-апрель 2010 г.

Как сообщал УНИАН, за январь-март 2011 г. в Крыму предприятиями всех видов транспорта перевезено 2,9 млн. тонн грузов и выполнено 1909,8 млн. т/км транспортной работы, по сравнению с январем-мартом 2010 г. объем грузоперевозок увеличился на 11,6%, грузооборот – на 6,1%.