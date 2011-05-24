Профсоюзы транспортников против ввода дополнительных психофизиологических экспертиз

Председатель Федерации профсоюзов транспортников Украины, председатель профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Вадим ТКАЧЕВ и руководители всеукраинских транспортных профсоюзов обратились с открытым письмом к Премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, министру инфраструктуры Борису КОЛЕСНИКОВУ и руководству Министерства здравоохранения относительно недопущения внедрения дополнительных , необоснованных психофизиологических экспертиз для работников транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информации Совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины.

Согласно сообщению, поводом для обращения профсоюзов является внедрение Министерством здравоохранения Украины для работников транспорта дополнительных, дублирующих и необоснованных норм психофизиологической экспертизы, с целью чего министерство разработало проект постановления Кабинета Министров Украины «Вопрос организации проведения психофизиологической экспертизы работников, занятых на работах повышенной опасности и требующих профессионального отбора».

Как отмечается в сообщении, ФПТУ и Всеукраинские транспортные профсоюзы тщательно проанализировали проект постановления и категорически не поддерживают его.

Как отмечается в сообщении, на сегодня уже существуют все достаточные экспертизы работников транспорта. В частности, при приеме на учебу в транспортных учебных заведениях Украины курсанты (студенты) проходят профессиональный отбор согласно совместному приказу Министерства здравоохранения Украины и Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда «Об утверждении Перечня работ, где есть потребность в профессиональном отборе» от 23.09.1994 г. № 263/121. Аналогичные требования применяются и к работникам при приеме их на работу на транспортные предприятия.

Также согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 27.09.2000 г. № 1465, работники транспорта обязательно проходят обследование врачами-психиатрами и наркологами для получения соответствующих сертификатов (авиаторы, моряки - ежегодно, железнодорожники и автомобилисты - раз в два года).

«Сегодня порядок проведения профессионального отбора у врачей-психофизиологов по месту расположения предприятия уже определен действующими нормативно-правовыми актами. Таким образом, государством обеспечено полноценное выполнение норм Закона Украины «Об охране труда». А подобные экспертизы, на наш взгляд, - это издевательство над работниками транспорта путем выбивания бесконечных дублирующих справок и сертификатов», - заявляют в профсоюзах, добавляя, что проект указанного постановления КМУ не предусматривает отмену действующих норм, в том числе и международных, поэтому внедрять дополнительные и дублирующие нормы категорически нецелесообразно.