Пассажирские перевозки в Крыму выросли на 6,8%

В январе-апреле 2011 г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами пассажирского транспорта Автономной Республики Крым, по сравнению с январем-апрелем 2010 г. увеличилось на 6,8% и составило 74,9 млн. человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

За январь-апрель 2011 г. в Крыму автомобильным транспортом перевезено 43,8 млн. пассажиров и выполнен пассажирооборот в объеме 737,7 млн. пасс./км. По сравнению с январем-апрелем 2010 г. количество пассажиров, воспользовавшихся этим видом транспорта, увеличилось на 0,2%, пассажирооборот – на 10,6%.

Троллейбусами в Крыму за 4 месяца т.г. перевезено 22,8 млн. пассажиров, из них 72,9% – пассажиры с правом льготного проезда. Основная часть перевозок выполняется во внутригородском сообщении (92,4%), по сравнению с январем-апрелем 2010 г. количество пассажиров, перевезенных этим видом сообщения, увеличилось на 26,5%.

Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами трамвайного транспорта, по сравнению с январем-апрелем 2010г. уменьшилось на 6,7% и составило 2,3 млн. человек.

Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами железнодорожного транспорта, уменьшилось по сравнению с январем-апрелем 2010 г. на 3,4% и составило 5,8 млн. человек.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте 2011 г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами пассажирского транспорта Крыма, по сравнению с январем-мартом 2010 г. увеличилось на 5,2% и составило 54,3 млн. человек.