Более 250 рейсов отменены в Европе из-за извержения исландского вулкана - Евроконтроль

Более 250 рейсов отменены в Европе во вторник в связи с распространением облака пепла от извержения исландского вулкана Гримсвотн на территорию Шотландии и север Ирландии.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителя Евроконтроля (Европейская организация по контролю за воздушным пространством - Eurocontrol).

Дым от вулкана Гримсвотн (юго-восток Исландии), который начал извергаться в субботу, поднялся на высоту до 20 километров. Исландские вулканологи ранее заявляли, что извержение вулкана продлится, скорее всего, несколько дней или недель и не приведет к всеевропейскому авиационному коллапсу, как весной 2010 года во время извержения другого исландского вулкана Эйяфьятлайокудль.

"Облако пепла достигло Шотландии и севера Ирландии, и авиакомпании приняли решение не совершать полеты в опасных зонах, в которых отмечена высокая концентрация пепла. Облака пепла в конце дня достигнут юга Скандинавии, Дании и части Германии. Далее они могут продолжить свое движение на юг и затронуть Францию, затем Испанию, но когда именно это произойдет, сказать сложно", - цитирует агентство сообщение представителя Евроконтроля Брайана Флинна (Brian Flynn), размещенное в официальном микроблоге организации в Twitter.

Как отмечает агентство со ссылкой на государственного оператора аэропортов Норвегии Avinor, облако пепла от извержения исландского вулкана во вторник утром достигло юго-западной части Норвегии, в связи с чем есть небольшие перебои в авиасообщении.

По словам представителя Avinor, облака пепла достигли двух городов на юго-западе Норвегии, однако "самолеты продолжают взлетать и садиться в аэропортах этих городов". Он отметил, что перебои в авиасообщении в стране "очень незначительны" в настоящее время.

Вулканический пепел представляет собой серьезную угрозу для самолетов, поскольку его частицы, попадая в реактивные двигатели, могут быстро выводить их из строя.

Однако вулкан Гримсвотн выбрасывает пепел, частицы которого значительно крупнее: они быстрее оседают на землю и меньше задерживаются в атмосфере.