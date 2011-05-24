«Укрзализныця» призывает грузовладельцев не пользоваться услугами посредников в решении проблем с подвижным составом.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства, об этом в интервью сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Петр НАУМЕНКО.

«Сейчас идет поиск оптимального пути регулирования внутренних грузовых перевозок в условиях дефицита грузового парка. Дефицит на полувагоны существовал раньше и существует доныне. Но много проблем возникает и от неправильной политики грузоотправителей, которые вместо четкого планирования и работы с железными дорогами обращаются к посредникам за мифическим ускорением решения вопросов с вагонами. Я лично заверяю всех: вагоны железная дорога подаст всем, поэтому не ищите обходных маневров, а обращайтесь непосредственно в Дирекции железных дорог на местах», - сказал П.НАУМЕНКО.

При этом заместитель генерального директора призвал грузовладельцев по перевозкам грузов обращаться исключительно на железные дороги. «Главное, не верить людям, которые какими-то непонятными возможностями гарантируют отправления, а обращаться непосредственно к железнодорожникам», - отметил он.

Также П.НАУМЕНКО призвал всех грузовладельцев по вопросам, которые по разным причинам не могут решиться на железных дорогах, обращаться непосредственно в «Укрзализныцю». В частности, клиент может письменно обратиться на сайте по приему обращений грузоотправителей (http://cargo.uz.gov.ua) или на странице «Интерактивное общение» официального сайта «Укрзализныци».

Как отметил П.НАУМЕНКО, все запросы рассматриваются в течение недели Инспекцией по контролю при генеральном директоре «Укрзализныци», которая регулярно докладывает о проблемных моментах и ходе решения вопросов лично генеральному директору железнодорожной администрации Владимиру КОЗАКУ.