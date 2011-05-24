«Укрзализныця»: на 139 млн. грн. долга за льготников можно было бы купить две электрички
«Укрзализныця» заявляет, что на общую сумму задолженности за перевозку льготных категорий пассажиров ведомство могло бы закупить две электрички или четыре дизель-поезда серии ДЭЛ-02, или отремонтировать капитальным ремонтом в условиях заводов 46 секций электропоездов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».
Как отмечают в ведомстве, за январь-апрель т.г. задолженность облгосадминистраций, Верховной Рады Украины и Министерства образования и науки, молодежи и спорта за перевозку льготных категорий пассажиров составляет 139 млн. грн.
Напомним, областные государственные администрации с января по апрель 2011 года не выплатили железным дорогам в среднем 79,5 млн. грн., что составляет 30% от суммы, подлежащей компенсации. Наибольший процент задолженности - в Волынской, Киевской, Харьковской областях и Киевской городской государственной администрации.
Волынская область компенсировала лишь 6,9%, сумма недополученных средств составила 3,5 млн. грн. Киевская городская государственная администрация компенсировала 12,3%, ее задолженность составляет 12,4 млн. грн. Киевская область компенсировала 18,7%, недополучено 6 млн.грн. Задолженность Харьковской области составляет 8,88 млн. грн., компенсировано - 28,6%.
На сегодня ни одна из областей не рассчиталась полностью. Наибольший уровень расчетов за перевозку льготников был в Херсонской области (почти 97%), 83,8% компенсировала Черновицкая, 83,4% - Закарпатская и 65,3% - Ривненская области.