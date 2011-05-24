ДЖД готова взять на себя перевозку черных металлов

Донецкая железная дорога готова взять на себя грузы, перевозимые крупнотоннажным автотранспортом, учитывая распоряжение председателя Донецкой облгосадминистрации Анатолия БЛИЗНЮКА от 6 мая «О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, эта идея обсуждалась сегодня, 24 мая, на совещании с представителями промышленных предприятий Донбасса под руководство начальника ДЖД Николая РОГОВА. В частности, на встрече обсуждалась возможность увеличения перевозок экспортных грузов в направлении Мариупольского торгового порта по железной дороге.

Как отмечалось на совещании, отечественные автотрассы не рассчитаны на грузопоток тяжелого автомобильного транспорта, который постоянно увеличивается. Эксплуатация крупнотоннажного автотранспорта приводит к разрушению асфальтового покрытия главных дорог Донецкой области, которые будут задействованы во время проведения Евро-2012. Именно поэтому Донецкая железная дорога готова рассмотреть предложения металлургических предприятий от переключении перевозки грузов черных металлов с автомобильного на железнодорожный транспорт.