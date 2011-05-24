ЮЗЖД получила лишь 25% компенсации за перевозку пассажиров-льготников

Юго-Западная железная дорога за 4 месяца 2011 года получила лишь 25% компенсации за перевозку в пригородном сообщении пассажиров льготных категорий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, с января по апрель текущего года ЮЗЖД перевезено 6 млн. 400 тыс. пассажиров-льготников (пенсионеров, участников Великой Отечественной войны, ликвидаторов аварии на ЧАЭС) на общую сумму 26 млн. 959 тыс. грн.

В то же время ситуация с финансированием денежной компенсации за льготные перевозки, заказчиками которых являются областные госадминистрации, на Юго-Западной железной остается крайне сложной. Общая сумма недополученной компенсации составляет более 20 млн. грн. К примеру, только 25% от необходимой суммы компенсировано администрациями Киевской области, 14% - города Киева, 29% - Винницкой и Черниговской, 45% - Житомирской, 42% - Хмельницкой, 43% - Сумской областей.

В сообщении отмечается, что недополучение компенсации приводит к уменьшению доходов железной дороги и влияет на рост убытков от пригородных перевозок, что, в свою очередь, влияет на плотность в расписании движения дизель- и электропоездов.

При этом ЮЗЖД, в случае недостаточного погашения компенсации городскими и областными государственными администрациями, не исключает отмены наиболее убыточных и наименее популярных рейсов поездов пригородного сообщения.

Как напоминают на ЮЗЖД, за прошлый год за перевозку льготников в пригородном сообщении железная дорога получила 33% компенсации от общей суммы 94 млн. 701 тыс. грн В прошлом году ЮЗЖД было перевезено 21 млн. 753 тыс. льготников.