ЮЗЖД направит 32 млн. грн. на повышение безопасности на переездах

В этом году на повышение уровня безопасности на переездах Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) израсходует 32 млн. грн., из них на оборудование трех переездов шлагбаумами с закрытием всей проезжей части пойдет 1,5 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, железнодорожниками Юго-Западной магистрали в текущем году запланирован перевод в разряд с дежурным работником 26 переездов и закрытие 20 переездов. Также с целью обеспечения безопасности движения планируется строительство трех путепроводов и закрытие на их месте существующих переездов.

Как отмечается в сообщении, ЮЗЖД постоянно реализует мероприятия, направленные на улучшение систем безопасности на собственных объектах - в первую очередь это касается программы усовершенствования железнодорожных переездов. На переездах ведутся работы по замене шпал и рельсов, переездного настила, дорожных знаков и т.п. Особое внимание уделяется исправности звуковых и световых сигналов, работе шлагбаумов.