Гендиректор «Укрзализныци» выехал с инспекцией по маршруту внедрения скоростного движения

Сегодня, 24 мая генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК выехал с инспекцией по маршруту Киев-Гребенка-Кременчуг-Знаменка-Полтава-Донецк.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, именно по этому направлению будет развиваться ускоренное пассажирское движение. Во время инспекции будет проверен ход работ по ремонту путей, электрификации, состояние вокзальных комплексов.