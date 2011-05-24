Гендиректор «Укрзализныци» выехал с инспекцией по маршруту внедрения скоростного движения
18:45, 24 мая 2011Транспорт/Связь
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Сегодня, 24 мая генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК выехал с инспекцией по маршруту Киев-Гребенка-Кременчуг-Знаменка-Полтава-Донецк.
Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Согласно сообщению, именно по этому направлению будет развиваться ускоренное пассажирское движение. Во время инспекции будет проверен ход работ по ремонту путей, электрификации, состояние вокзальных комплексов.
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