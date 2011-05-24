Белорусская ж/д предусмотрела в новом расписании поезд Гродно–Киев–Симферополь

Белорусская железная дорога предусмотрела в новом расписании межгосударственый поезд № 130/129 Гродно–Киев–Симферополь. Как сообщил пресс-центр БЖД, поезд будет курсировать через день, в летний период до Симферополя, в зимний период под № 374/373 до Киева.

Новый график движения пассажирских поездов вводится в Беларуси, а также в других странах СНГ и Балтии в последнее воскресенье мая. График движения поездов на 2011/2012 годы предусматривает обращение на белорусской магистрали 127 пар пассажирских поездов, из которых 96 – межгосударственного и 31 – местного сообщения.

На сегодняшний день пассажирское железнодорожное сообщение связывает Беларусь с Амстердамом, Берлином, Варшавой, Прагой, Варной, Базелем, Бухарестом, Веной, Софией, Констанцией, а также столицами и административными центрами России, Украины, Молдовы, Литвы, Казахстана.

С введением нового графика возобновится пассажирское железнодорожное сообщение и с Ригой.