Еврокомиссар предупредил: для авиакомпаний эта неделя будет тяжелой из-за Гримсвотна

Европейские авиакомпании и пассажиры должны готовиться к очень тяжелой неделе в связи с извержением вулкана Гримсвотн. Об этом заявил накануне еврокомиссар по транспорту Сийм Каллас. В то же время он заверил, что перебои в воздушном сообщении "не достигнут масштабов прошлого года", передает ИТАР-ТАСС.

"Мы не предполагаем полного закрытия европейского воздушного пространства, как это было годом ранее", - заявил он. С.Каллас также отметил, что Еврокомиссия, ее агентства и авиакомпании "вынесли уроки из хаоса прошлого года".

Еврокомиссар добавил, что в Брюсселе создана специальная группа по координации действий между авиакомпаниями и службами по контролю воздушного трафика для оперативного реагирования на изменения ситуации. В случае необходимости, Еврокомиссия и председательствующая в ЕС Венгрия готовы, созвать экстренную встречу министров транспорта 27 стран сообщества.

По данным Европейской организации по безопасности воздушного сообщения – Евроконтроля, за вторник на западе Европы, в первую очередь в Великобритании, уже отменены около 500 рейсов.

В апреле прошлого года в результате извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль воздушное пространство над большей частью Европы было полностью закрыто в течение нескольких дней, что привело к отмене свыше 100 тыс рейсов, более 8 млн пассажиров были блокированы в аэропортах.