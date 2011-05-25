В Одесской обл. из-за пролома железобетонной плиты закрыто движение через пролив Днестра

На 52-м километре автодороги Одесса - Рени, возле с. Паланка (Республика Молдова), на автомобильном мосту через пролив р. Днестр выявлен частичный пролом железобетонной плиты.

Как сообщает пресс-служба МЧС, с целью проведения ремонта и предупреждения аварийной ситуации с 18 часов 24 мая службой автомобильных дорог Одесской области закрыто движение на данном участке дороги и организован объезд по автодороге Одесса – Белгород-Днестровский - Монаши.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.