Движение на дороге «Одесса-Рени» будет ограничено в течение недели - Госпогранслужба

Ограничение движения на трассе «Одесса - Рени» будет действовать с 25 мая в течение недели.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, представители ГАИ Одесской области частично перекрыли транзитную дорогу «Одесса - Рени» на участке «Маяки - Удобное». Через этот участок дороги пропускают только легковые автомобили и микроавтобусы. Грузовой и крупногабаритный пассажирский транспорт направляют в объезд через Затоку и город Белгород-Днестровский.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу МЧС, на 52 километре автодороги «Одесса - Рени», возле с. Паланка, на автомобильном мосту через пролив г. Днестр выявлен частичный пролом железобетонной плиты. С целью проведения ремонта и предупреждения аварийной ситуации с 18 часов 24 мая службой автомобильных дорог Одесской области ограничено движение на данном участке дороги и организован объезд.