В Киеве стартовал 19-й международный автосалон SIA'2011

Сегодня на территории Международного выставочного центра начал работу 19-й Киевский международный автосалон SIA`2011, который будет проходить до 29 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом году главное автомобильное событие Украины собрало под крышей МВЦ 470 компаний из более чем 20 стран мира, которые разместились на площади в 27 тыс. кв. м.

Значительную часть участников автосалона составляют иностранные компании, среди которых представители Австрии, Беларуси, Венгрии, Германии, Голландии, Италии, Китая, Кореи, Литвы, Молдовы, Польши, России, Румынии, США, Турции, Франции, Чехии, Японии. В этом году на SIA впервые есть представители из ОАЭ.

В рамках Киевского Мотор-Шоу будет представлено много новинок от автомобильных участников, среди которых: Mercedes-Benz, Brilliance, Chevrolet, Chery, Chrysler, Dodge, Daihatsu, FAW, Geely, Hyundai, Jeep, Kia, Lada, Lifan, Opel, Saipa, SsangYong, Subaru, Renault, ZAZ, Богдан, ГАЗ и др.

Существенно расширилась экспозиция компаний, представляющих шины и диски. Разнообразие предложений представят производители: Continental, Hankook, «Белшина». Самые известные бренды предложат компании: Elit Tyres, «Лига Транс», «Технооптторг-Трейд» и др.

Среди премьер и новинок автосалона можно отметить четыре новые модели Mercedes-Benz – C-Class, SLK, CLS, C-Class Coupe. Jeep на Автосалоне представит модели: Compass, Grand Cherokee, Wrangler, а также Dodge Caliber. В центре стенда KIA - новинка KIA Picanto. Ряд новых моделей представит Hyundai: Accent, Sonata, Grandeur, Elantra, Veloster, а также новую модель i40 в кузове универсал.

Линия легковых автомобилей, которые будут представлены Группой компаний «АИС» на SIA`2011, состоит из шести моделей Geely (пять из которых - премьеры в Украине) пяти моделей внедорожников SsangYong и обновленной модели Chevrolet NIVA.

Новинки от Opel: Astra Sports Tourer и New Corsa. Целый ряд моделей представит Renault − новинку Latitude и Logan, Sandero, Logan MCV. Chevrolet – Spark и Orlando. Chery покажет Beat. Отечественный ЗАЗ представит яркую модель Forza с кузовом хэтч-бэк. Brilliance – модели BS4, DS6, FSV, CROSS. Но это еще не весь перечень новинок автосалона.

Кроме того, в рамках главного автомобильного события года будет проходить выставка «АвтоЭксклюзив», где можно будет оценить изысканный дизайн современных и раритетных автомобилей.

Кроме автопроизводителей и автоимпортеров, традиционно, на выставке самая большая экспозиция автокомплектующих и компонентов, сервиса, автохимии, автоэлектроники и др.

Организаторами автосалона SIA`2011 выступили Министерство инфраструктуры Украины, Ассоциация автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров «ВААИД», украинская выставочная компания «Автоэкспо».

Справка УНИАН. Автосалон SIA`2011 - главный автомобильный праздник страны, внесенный в календарь ведущих Мотор-Шоу мира международной организации автопроизводителей OICA.

Компания «Автоэкспо» является одной из ведущих украинских выставочных фирм. Она создана в 1996 году. Основной вид деятельности - организация и проведение международных автосалонов SIA, туристических салонов «Украина» и международных специализированных выставок автомобильной и транспортной тематики.