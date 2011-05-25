Киевсовет переименовал станцию метро «Республиканский стадион» в «Олимпийская»

Киевсовет переименовал станцию столичного метро «Республиканский стадион» в «Олимпийская». Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии. Его поддержали 93 из 98 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета. Согласно документам, Киевской городской государственной администрации поручено провести организационно-правовые мероприятия по выполнению этого решения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter