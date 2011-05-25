Киевсовет переименовал станцию метро «Республиканский стадион» в «Олимпийская»
11:59, 25 мая 2011Транспорт/Связь
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Киевсовет переименовал станцию столичного метро «Республиканский стадион» в «Олимпийская».
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии.
Его поддержали 93 из 98 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.
Согласно документам, Киевской городской государственной администрации поручено провести организационно-правовые мероприятия по выполнению этого решения.
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