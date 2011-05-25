СБУ раскрыла хищение 500 тыс. грн. из госсредств на строительство скоростного трамвая

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили должностных лиц одной из столичных строительных компаний, которые завладели государственными средствами, выделенными на реконструкцию линий скоростного трамвая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-секторе Управления СБУ в Киеве.

Установлено, что в 2009 году служебные лица коммунального предприятия, заключив договор генерального подотряда со столичной строительной компанией на установку шумозащитных ограждений вдоль линии скоростного трамвая, перевели на ее счета средства из городского бюджета. На условиях субподряда строители для выполнения работ привлекли ряд частных предприятий, в том числе с признаками фиктивности.

По инициативе СБУ была проведена проверка с привлечением специалистов КРУ, которая установила, что в действительности работы были выполнены не полностью, а почти 500 тыс. грн., выделенных на изготовление и монтаж шумозащитного ограждения, строительная фирма безосновательно перевела на банковские счета субподрядчиков. В дальнейшем эти средства были переведены в наличность и присвоены злоумышленниками.

Следователями Управления СБУ в Киеве по этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. За такое преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.