В госбюджет внесены изменения относительно финансирования дорожного хозяйства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» относительно финансирования дорожного хозяйства.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Данный Закон был принят 12 мая. Законом разрешено Министерству финансов осуществлять коррекцию показателей расписания государственного бюджета с целью отображения фактических показателей поступлений кредитов (ссуд), которые получило государство в специальный фонд государственного бюджета в 2011 году от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций для реализации инвестиционных программ (проектов), и соответствующих расходов в пределах общего объема кредита.

Также разрешено Кабинету министров предоставлять ссуды Государственной службе автомобильных дорог Украины за счет средств единого казначейского счета на покрытие временных кассовых разрывов специального фонда на условиях их возвращения до конца года, без начисления процентов за пользование этими средствами, для осуществления строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в порядке, определенном правительством.