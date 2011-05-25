Вагоны ЮЖД к Евро-2012 оборудуют новыми системами пожарно-охранной сигнализации

Высокоточными и сверхчувствительными системами пожарно-охранной сигнализации типа «Прометей-05» будут оборудованы все пассажирские вагоны, задействованные в перевозках Евро-2012 Южной железной дороги (ЮЖД).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Согласно сообщению, вагоны нового поколения, изготовленные Крюковским вагоностроительным заводом, уже оборудованы «Прометеем», который разработан специалистами предприятии «Хартрон». В ходе капитально-восстановительного ремонта современными пожарно-охранными сигнализациями оборудуются и старые вагоны.

В частности, достаточно малейшей задымленности от пары сигаретных затяжек, и электронная система не только извещает звуковым сигналом, указывает на пульте проводника место возгорания, но и автоматически отключает генератор, обесточивает цепи электропитания вагона.

Функционирование системы абсолютно независимое: питание обеспечивают автономные источники. Она находится в непрерывном рабочем режиме, независимо от того, находится вагон в пути следования или в парке отстоя. Все случаи срабатывания архивируются с указанием даты и места. Кроме того, согласно международным требованиям прицепная группа пассажирских вагонов сообщением Харьков-Берлин уже оборудована выносным сигналом оповещения на внешнюю сторону корпуса вагона.

Руководством службы военизированной охраны ЮЖД уже проведены специальные занятия с командно-инструкторским составом ведомственной пожарной охраны, в ходе которых каждый из участников досконально ознакомился с принципом работы и контроля данной системы для приобретения практического опыта.

Сейчас пожаробезопасность пассажирских вагонов на Южной железной дороге обеспечивают 5 систем, и современные системы постепенно вытесняют устаревшие.