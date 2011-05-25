Евроконтроль ожидает отмены около 700 авиарейсов над Германией из-за вулканического пепла

Евроконтроль ожидает отмены около 700 рейсов в среду над Германией из-за вулканического пепла. Об этом сообщается на официальной странице организации в «Фейсбуке».

Сейчас ожидается, что 700 рейсов будет отменено сегодня над Германией из в целом 8 тыс. рейсов», - отмечается в сообщении. По данным организации, Гамбург и Бремен, ранее закрытые, открываются для полетов, Берлин откроется к 15.00, по нынешней информации.

В то же время, по данным, размещенным на данный момент на сайте аэропорта «Борисполь», рейсы в/из Германии не отменены, в частности, вылетели и ожидаются к прибытию в «Борисполь» рейсы из Дюссельдорфа и Франкфурта. Однако рейс из Берлина вместо 17.10 ожидается после 20 часов, из Гамбурга вместо 19.20 ожидается в 21.30. Рейс в Гамбург, запланированный из «Борисполя» в 13.20, по нынешним данным, отложен на 16.00.