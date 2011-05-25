«Укрзализныця» должна электрифицировать 300 км путей для внедрения ускоренного движения

В рамках подготовки железнодорожной инфраструктуры к ускоренному движению «Укрзализныце» необходимо комплексно модернизировать около 350 км пути, различными видами ремонта обновить около 1 тыс. км путей, заменить и отремонтировать около 500 стрелочных переводов и электрифицировать около 300 км пути.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», об этом сообщил генеральный директор ведомства Владимир КОЗАК, который 24-25 мая проводит двухдневную инспекцию по маршруту Киев-Полтава-Кременчуг-Лозовая-Полтава-Донецк, где будет развиваться ускоренное пассажирское движение.

«План электрификации - 300 км пути за год - наиболее амбициозный за все годы независимости Украины. Все это необходимо для создания пассажирского скоростного хода, по которому уже в начале 2012 года должны курсировать скоростные поезда Hyundai, которые должны быть поставлены в Украину », - отметил он.

По словам В.КОЗАКА, сегодняшняя инспекция проводится именно для того, чтобы осмотреть, какими являются технологические и технические проблемы на местах, что нужно сделать, чтобы решить их в намеченные сроки. «Для реализации проекта внедрения скоростного движения железнодорожники руководствуются мировым опытом и разделяют пассажирский и грузовой потоки. Главной нашей целью является создание комфортных условий для перевозки пассажиров с максимальной скоростью, которая возможна в наших условиях», - подчеркнул он.

При этом целью поездки также является проверка задач и их решений, поставленных В.КОЗАКОМ во время объезда в апреле текущего года по организации скоростного пассажирского направления между Киевом и областными центрами. «Такой план развития был определен еще в 2007 году и только в этом году он будет реализован. Сегодня мы осматриваем маршруты, по которым пойдут скоростные поезда, ведь до этого нужно провести колоссальную работу по подготовке железнодорожной инфраструктуры», - сказал гендиректор.