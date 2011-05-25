В 2011 г. КТЖ обновит вагонный парк более чем на 10 тыс. единиц

В 2011 году «Қазақстан темір жолы» (Казахстанские ж/д) планирует обновить парк вагонов более чем на 10 тысяч единиц. Об этом сообщил директор филиала АО «Қазтеміртранс» (ДП КТЖ) Канат Кобесов на совещании с грузоотправителями. Часть из них – вагоны нового поколения с большой грузоподъемностью.

По информации управляющего директора по эксплуатационной работе «КТЖ», за 4 месяца 2011 года дорогой выполнена погрузка на 102,3% к плану, что на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Погрузка на экспорт увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9 млн.тонн и составила 29,7 млн.тонн.

Вместе с тем, остается актуальной проблема дефицита вагонов. Компанией принимается ряд мер по увеличению вагонного парка. В частности, для улучшения возврата вагонов с других железнодорожных администрации применяется режим срочного возврата, оптимизируется процесс ремонта грузовых вагонов.

На совещании также был презентован «электронный грузооборот» - Автоматизированная система «Договорная и коммерческая работа» и Информационная система расчетов за грузоперевозки. Их суть в том, что, планируя, организовывая и осуществляя перевозки, можно всего один раз ввести информацию о грузе в электронном виде и затем использовать эту информацию в on-line режиме на всем пути следования. С помощью интернет-банкинга возможно, не выходя из дома, оплатить железнодорожные услуги, необходимые для перемещения грузов, сообщает пресс-центр КТЖ.